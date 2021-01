Auch Banco BPM Kandidat für Fusion mit Geldhaus Monte dei Paschi

Credit Suisse mit Suche nach Interessenten für Zusammenschluss beauftragt

Nicht nur die Bank-Austria-Mutter UniCredit kommt als mögliche Kandidatin für die Fusion mit dem verstaatlichten italienischen Geldhaus Monte dei Paschi di Siena (MPS) infrage. Für das Wirtschaftsministerium in Rom, das die Mehrheit an MPS hält, gilt auch die börsennotierte Bank Banco BPM als Interessent für die Fusion, berichteten italienische Medien am Dienstag. Banco BPM wird an der Börse mit 2,8 Milliarden Euro bewertet.

Der MPS-Aufsichtsrat hat die Credit Suisse beauftragt, der Mailänder Investmentbank Mediobanca bei der Suche nach einem Interessenten für die Fusion zur Seite zu stehen. Zuletzt ist in der Politik und in der Wirtschaft die Kritik gegen eine mögliche Übernahme von MPS durch UniCredit gewachsen, da sie als zu teuer bewertet wird.

Großinvestoren der UniCredit machen Insidern zufolge Front gegen eine mögliche Übernahme von Monte dei Paschi. Der Milliardär Leonardo Del Vecchio, der 1,9 Prozent an der Bank-Austria-Mutter hält, sei in Gesprächen mit anderen Aktionären, die wie er Bedenken gegen einen Deal mit dem verstaatlichten Institut hätten. Das hatte die Zeitung "Il Sole 24 Ore" vergangene Woche berichtet. Auch die Stiftungen der Banken Cariverona und CTR seien gegen den von der Regierung in Rom forcierten Zusammenschluss. Die drei Aktionäre halten zusammen 5,4 Prozent an UniCredit.

Seit der Rettungsaktion vor drei Jahren hält der italienische Staat 64 Prozent an MPS. Monte Paschi braucht nun weitere Milliarden zur Stabilisierung. UniCredit-Chef Jean Pierre Mustier ist mit den Plänen der Regierung nicht einverstanden und hatte deshalb für spätestens April seinen Rückzug angekündigt.