Auch Müll macht Spaß: Neuerscheinung gibt Tipps für Abfall-Recycling

Neues Design-Leben für ausgediente Haushaltsgegenstände

Es muss nicht immer Brotbacken sein. Die diversen Lockdownphasen können zum Beispiel auch für die Umwandlung von Abfall in Design-Gegenstände genutzt werden. Tipps dafür gibt nun ein neues Bastelbuch. In "Spaß mit Müll" (Echomedia-Buchverlag) zeigt die Autorin und Sozialforscherin Ingrid Luttenberger, wie man alten Tetrapaks, Dosen, Gläsern oder sogar Klopapierrollen ein zweites Leben schenkt.

"Upcycling" - also die Wiederverwertung von Alltagsgegenständen - ist nicht erst seit Corona ein Trend. Die in der knapp 150 Seiten umfassenden Neuerscheinung versammelten Vorschläge passen jedoch gut zur aktuellen Situation. Viel Platz oder gar spezielle Werkzeuge sind meist nicht nötig, der Besuch von Baumärkten damit nicht Voraussetzung für ein gelungenes Projekt. Die meisten Utensilien wie Schere, Locher oder Kombizange sind in jedem Haushalt vorhanden. Es wird sogar vorgeführt, wie Kleister selbst gemixt werden kann.

Schritt-Für-Schritt-Anleitungen und großformatige farbenfrohe Fotos sorgen dafür, dass auch handwerkliche Laien die Aufgaben bewältigen können. Sie erfahren etwa, wie aus alten Konservendosen ein Aufbewahrungssystem wird, was Öffnungsringerl von Getränkedosen noch alles leisten können (nämlich Kleiderhaken auf Kleiderhaken befestigen, was den Platz im Kasten quasi verdoppelt) oder wie Plastikflaschen neue Heimat für Pflanzen werden. Und Klopapierrollen, so lernt man, sind eine gute Basis für Geschenkverpackungen.

(S E R V I C E - "Spaß mit Müll" von Ingrid Luttenberger. Erschienen im Echomedia-Buchverlag. Preis 24,90 Euro. ISBN 978-3-903989-01-6)