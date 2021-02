Auch Siemens macht sich Sorgen um Chip-Nachschub

Siemens drängt auf rasche Entscheidung bei Ansaldo Siemens drängt einem Zeitungsbericht zufolge auf eine baldige Einigung in den Übernahmeverhandlungen mit der italienischen Energietechnikfirma AnsaldoEnergia. Sollten sich die Gespräche bis November hinziehen, könnte Siemens sein 1,3 Mrd. Euro schweres Offert für die Tochter des Rüstungskonzerns Finmeccanica zurückziehen, berichtete die "Financial Times" am Montag unter Berufung auf Siemens nahestehende Personen.