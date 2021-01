Auch US-Senat geht gegen Trumps Veto gegen Verteidigungsbudget vor

US-Präsident kehrte am Donnerstag früher als geplant nach Washington zurück

Nach dem US-Repräsentantenhaus soll heute (Freitag) auch der Senat gegen den Versuch von Präsident Donald Trump vorgehen, ein Verteidigungsbudget durch sein Veto zu blockieren. Die von Trumps Republikanern gehaltene Kammer dürfte dabei zunächst Verfahrensfragen klären, um am Samstag die eigentliche Abstimmung abzuhalten. Die ungewöhnliche Sitzung am Neujahrstag wurde nötig, weil am Sonntag ein neuer Kongress vereidigt wird.

Trump kehrte am Donnerstag früher als geplant nach Washington zurück, ohne dass dafür zunächst ein Grund genannt wurde. Das von den Demokraten beherrschte Repräsentantenhaus hat sein Veto bereits gebrochen.

Der jährliche National Defense Authorization Act (NDAA) regelt eine Vielzahl von verteidigungspolitischen Fragen von der Anzahl der gekauften Schiffe bis zum Sold der Soldaten. Er ist 59 Jahre in Folge verabschiedet worden und eine der wenigen Vorlagen, die in beiden Parteien allgemeine Unterstützung genießen. Trump will jedoch Konzerne wie Facebook stärker für die Inhalte ihrer Nutzer verantwortlich machen und hat eine entsprechende Passage verlangt sowie weitere Änderungen. Auch republikanische Befürworter solcher Maßnahmen haben erklärt, der NDAA sei nicht der richtige Ort dafür.

Dagegen dürfte die von Trump und den Demokraten geforderte Erhöhung der direkten Corona-Hilfszahlungen an US-Bürger am Widerstand des republikanischen Mehrheitsführers im Senat, Mitch McConnell, scheitern. Am Donnerstag lehnte er eine Abstimmung über eine Aufstockung der bisher auf 600 Dollar bezifferten Summe auf 2.000 Dollar erneut ab und sprach von "Sozialismus für reiche Leute". Das Repräsentantenhaus hatte einen entsprechenden Gesetzentwurf am Montag verabschiedet. Trump hat erklärt, seine Parteikollegen im Senat müssten "einen Todeswunsch" haben, wenn sie der Erhöhung nicht zustimmten.