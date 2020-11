Auf blassgrauen Nazispuren: "Die Rattenlinie" von Philippe Sands

Die umfangreiche Recherche über den österreichischen NS-Karrieristen Otto Wächter ist familiäres Psychodrama, Spionagekrimi und historische Täterdeutung in einem (Von Maria Scholl/APA)

Die "Rattenlinie" hat Otto Wächter letztlich nicht benutzt. Mit dem Tod des österreichischen NS-Karrieristen auf halbem Weg zur Flucht, im Rom des Jahres 1949, beginnt ein neues Buch von Philippe Sands. Es will mehr als nur die Geschichte eines in seiner Heimat bis heute wenig bekannten ranghohen NS-Verbrechers aufarbeiten. Es verfolgt seine verblasste Spur auch bei seinen Nachkommen, ist familiäres Psychodrama, Nachkriegsspionagekrimi und historische Täterdeutung in einem.

Schon mehrfach, für Dokus und für einen Podcast, hat sich Sands, britisch-französischer Jurist und Autor, mit Otto Wächter beschäftigt, zunächst aufgrund seiner Recherchen zu seiner eigenen jüdischen Familie, die aus Lemberg stammte. Wächter, am Juliputsch gegen Dollfuß bereits federführend beteiligt und später als Gouverneur von Krakau und Lemberg in hohen NS-Funktionen tätig, entging der Justiz durch Flucht respektive seinen frühen Tod und der allgemeinen Bekanntheit nicht zuletzt durch das geschickte Agieren seiner Frau Charlotte, die seinen Ruf noch Jahrzehnte später schützte.

Auch vor den eigenen Kindern. Denn die Geschichte von Otto Wächter konnte von Sands nur durch die konsequente, wenn auch ambivalente Mithilfe seines Sohnes Horst Wächter rekonstruiert werden, der ihm Zugang zum Nachlass seiner Mutter verschaffte. Die emotional halsbrecherische Gratwanderung des Sohnes, die Verbrechen des Holocaust zugleich anzuerkennen und doch am Glauben an den Anstand im eigenen Vater festzuhalten, macht Sands zum roten Faden. Immer wieder erzählt er, wie er Horst Wächter in dessen Schloss im Weinviertel mit Belegen konfrontierte, dass Wächter im Osten an Massenmord und Vernichtung beteiligt war und berichtet mit Nachsicht, Sympathie und wachsender Ungeduld von der Abwehr, die der Sohn vor allem seiner lebenslang treuen Mutter schuldig zu sein vermeint.

Dass sich Horsts Tochter Magdalena schließlich mit Sands gemeinsam auf Spurensuche begibt und in der systematischen Aufarbeitung eine Chance auf Heilung der vom schweren Familienerbe verursachten Wunden sieht, ist einer von vielen Erzählsträngen in einem geschichtlichen Panoptikum der Figuren, die niemals rein historisch sind, sondern zumindest über ihre Nachfahren als echte Menschen ins Heute wirken. Zugleich hat sich Sands mitunter zu viel vorgenommen. Liegen die Stärken des Buches vor allem im Greifbarmachen der Wächter-Familie über die private Korrespondenz, die Einblicke in ein von Liebe und Eifersucht, von politischer Ambition und vom Fehlen jeglichen Unrechtbewusstseins durchwirktes Familienleben gibt, kommt es da, wo es um die eigentliche "Rattenlinie", also die Fluchtroute hochrangiger Nazis Richtung Südamerika geht, zu Längen.

Insbesondere die Rekonstruktion von Wächters Ende, seine Kontakte zu möglichen Geheimdienstlern, die Vermutungen über eine Ermordung und die Verstrickungen der katholischen Kirche stellt das Interesse an Wächter, einem Täter, der als Figur kaum zu faszinieren vermag, durchaus auf die Probe - was vom Bemühen um Suspense und Cliffhanger am Ende der Kapitel eher noch unterstrichen wird. Die Termine heute und morgen Abend, bei denen Philippe Sands das Buch in Wien vorgestellt hätte, wurden coronabedingt abgesagt. Am 3. Dezember spricht der Autor allerdings in einem Onlineevent, zu dem man sich via memorium@stadt.nuernberg.de anmelden kann.

(S E R V I C E - "Die Rattenlinie" von Philippe Sands. Übersetzt von Thomas Bertram, 544 Seiten, S. Fischer Verlag, 25,70 Euro.)