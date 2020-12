Auf dem Skateboard in eine neue Welt: Miniserie "Betty" auf Sky

Crystal Moselle schickt ihre Skaterinnen nach dem Filmausflug "Skate Kitchen" nun ins Serienabenteuer - Ab 8. Dezember abrufbar (Von Christoph Griessner/APA)

Wenn ein blauer Fleck zur Trophäe wird: Stolz fotografiert die vorlaute Kirt das Resultat ihrer jüngsten Skatesession, bevor sich die junge Frau auf ihrem Brett wieder in die Straßenschluchten New Yorks stürzt. Sie ist eine von fünf Skaterinnen, um die sich die Serie "Betty" (ab 8. Dezember bei Sky) dreht. Sechs Episoden lang wird hier Freundschaft, Loyalität und Gleichberechtigung auf erfrischende Weise in Szene gesetzt.

Verantwortlich dafür ist Regisseurin Crystal Moselle, die ihren Protagonistinnen bereits in einem Kurz- sowie Langfilm ("Skate Kitchen" feierte 2018 in Sundance Premiere) mit der Kamera zu Leibe rückte. Die Darstellerinnen der frechen Kirt (Nina Moran), der toughen Janay (Dede Lovelace), der schüchternen Honeybear (Kabrina Adams), der verträumten Indigo (Ajani Russell) sowie der um Anschluss in der männlichen Skater-Community bemühten Camille (Rachelle Vinberg) sind allesamt professionelle Skateboarderinnen.

In "Betty" sind aber nun nicht nur ihre Künste auf dem Brett gefragt - um es nur kurz zu erwähnen: die Skatepark-Aufnahmen sind weit mehr als nur nette Ergänzung -, sondern auch ihre schauspielerischen Fähigkeiten. Für die ehemaligen Laien ist es aber offensichtlich ein Klacks, die unterschiedlichen Dynamiken in dieser Clique authentisch und kurzweilig rüberzubringen. Wie nebenbei werden hier große Themen des Erwachsenwerden verhandelt, geht es um Zuneigung und Zurückweisung sowie die Herausforderungen, denen sich junge Frauen wie Männer heutzutage stellen müssen.

Moselle begeht dabei zu keiner Sekunde den Fehler, ihre Figuren in zu klischeehafte Situationen zu manövrieren. Wenn hier der Wolkenbruch über dem Skatepark niedergeht und sich die ganze Meute in einen nahegelegenen Mini-Store quetscht, dann birgt das reichlich Situationskomik, wirkt aber auch wie aus dem Leben gegriffen. Ebenso die Partysequenzen, denen sich die fünf "Bettys" (eine abwertende Bezeichnung der Skater für ihre weiblichen Kolleginnen) mit ebenso viel Lust und Laune stellen wie die Filmcrew.

Das zunächst im Vordergrund stehende Motiv der Ungleichbehandlung von Mädels zwischen den Rampen und Halfpipes der oft nur vermeintlich coolen Burschen, es verschwindet zusehends zugunsten eines ganzheitlichen Ansatzes, die heutige Lebensrealität dieser Frauen und ihres Umfelds nachzuzeichnen. Drogen und andere Abhängigkeiten, die digitale Realität mit all ihren Zwängen und nicht zuletzt gesellschaftliche Themen wie #MeToo - all das spielt in die jeweils nur knapp halbstündigen Episoden hinein, ohne dass diese überfrachtet wirken.

Stattdessen erhält man Tipps, wie man sich in einem Diner ganz frech um das Bezahlen der Rechnung drücken kann oder erfährt etwas über so antiquarisch wirkende Dinge wie CDs oder DVDs (das ist doch genau dasselbe, oder?). Und sicher ist ohnehin: Das nächste Abenteuer wartet nur einen Block weiter. Wie sagt es Kirt zu Beginn so schön: "Beim Skateboarden geht es einfach darum, Spaß zu haben - ganz egal wie viele Tricks du kannst." Diese sympathische, weil nicht zu verkopft oder hart wirkende Mischung aus "Kids" und "Girls" kann definitiv beides: unterhalten und locker einige Asse aus dem Ärmel schütteln. Eine weitere Staffel von "Betty" wurde bereits in Auftrag gegeben.

(S E R V I C E - "Betty", am 8. und 15. Dezember jeweils drei Episoden ab 20.15 Uhr auf Sky Atlantic sowie ab 8. Dezember als komplettes Box Set auf Sky X und Sky Q; www.sky.at)