25-Jähriger mit Verdacht auf Schädel-Hirn-Trauma ins Spital gebracht

Im Zuge einer Amtshandlung wegen Drogen ist ein 25-Jähriger am Mittwochnachmittag in Wien-Favoriten kurzerhand aus dem geschlossenen Fenster im ersten Stock gesprungen. Dabei zog er sich der Mann aus Uganda vermutlich ein Schädel-Hirn-Trauma zu und wurde ins Spital eingeliefert, berichtete die Polizei am Donnerstag.