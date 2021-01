Auf der Suche nach Harmonie im Chaos: The Notwists "Vertigo Days"

Neues Album der deutschen Band ist ebenso politisch wie von der Coronapandemie geprägt (Von Cindy Riechau/dpa)

Wie es ist, wenn die Welt ins Wanken gerät, haben in der Coronazeit viele Menschen erfahren müssen. Dieser Schwindel soll Ausdruck im neuen Album der Indieband The Notwist finden, wie Sänger Markus Acher kürzlich dem Berliner "Tagesspiegel" sagte. "Aber auch, dass man gehalten wird."

"Vertigo Days", das sieben Jahre nach dem Studio-Vorgänger "Close To The Glass" erscheint, taumelt dann auch durch verschiedene Stimmungen, Stile und Sounds. Das Album der aus dem bayerischen Weilheim stammenden Band klingt aber zugleich vertraut, es knüpft nahtlos an ihre musikalischen Traditionen an.

Da werden wieder alle Noise-Register gezogen, Gleise und Telefone besungen - bis sich die Soundcollagen in Wohlgefallen auflösen und Platz für melodiösen Indiepop machen. Diese stetige Suche nach Harmonie in einer chaotischen Klangwelt ist es, was die Musik von The Notwist in der gut 30-jährigen Bandgeschichte ausmacht.

So beginnt etwa der Opener "Al Norte" recht düster, monotone Drums vermischen sich mit dem Klang einer zerkratzten Schallplatte und verzerrt-schrillen Gesangsfetzen, bis das Stück nach einer Minute in das schöne "Into Love/Stars" übergeht. Die Übergänge zwischen den Songs sind meist fließend, das Album will ein Gesamtkunstwerk sein.

Besonders sticht dennoch "Sans Soleil" hervor, das in der Tradition früherer Hits wie "Consequence" oder "One With The Freaks" ein bisschen Ambient und noch mehr Pop verströmt. Da verstummen alle Störgeräusche, und Achers leicht nasale Stimme kann wohlig in den Vordergrund treten.

"Vertigo Days", auf dem viele Gastmusiker mitgewirkt haben, nähert sich auch politischen Themen. Das meditative "Into The Ice Age" etwa thematisiert den Klimawandel, "Oh Sweet Fire" die Proteste von "Black Lives Matter". Die Platte geht damit weit über die Coronathematik hinaus. "Ich hoffe die Stücke haben auch später eine Gültigkeit", betont Acher. Für ein Album über Schwindelgefühle ist es jedenfalls ein ziemlich solides geworden.

(S E R V I C E - http://notwist.com/)