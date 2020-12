Auf schlafenden Bruder in OÖ eingestochen - Antrag auf Einweisung

31-Jähriger in Linz vor Gericht - Leidet an paranoider Schizophrenie - Laut Verteidiger passierte Tat am "Zenit der Krankheit" - Entscheidung Freitagabend erwartet

Wegen einer Messerattacke auf seinen Bruder im Sommer in Ansfelden (Bezirk Linz-Land) ist am Freitag in Linz ein 31-Jähriger vor Gericht gekommen. Da er an paranoider Schizophrenie leidet und unter dem Einfluss der Krankheit die Tat begangen haben dürfte, hat die Staatsanwaltschaft eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher beantragt. Wäre der Mann zurechnungsfähig, würde man ihm Mordversuch zur Last legen. Ein Urteil ist für den Abend geplant.

In der Nacht auf 29. Juni soll der Kranke seinen Bruder zu töten versucht haben. Der 42-Jährige schlief auf der Couch im Wohnzimmer, als der damals noch 30-Jährige ihn mit einem Küchenmesser in der Hand angesprungen und ihm zwei Stiche in den rechten Brustkorb und Oberarm versetzt habe, so der Staatsanwalt. Eine weitere Attacke konnte das Opfer abwehren. Dem Verletzten und seiner Frau gelang es, den Angreifer in ein Zimmer zu sperren und die Einsatzkräfte zu verständigen. Das Opfer wurde im Linzer Kepler-Uniklinikum einer Notoperation unterzogen.

"Es geht heute nicht um eine Anklage, um jemanden ins Gefängnis zu bringen", stellte der Staatsanwalt klar. Der Betroffene gehöre in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. So hörte dieser schon seit längerem Stimmen, "die ihn beauftragen, Dinge zu tun". Nach wie vor bestehe die Gefahr, dass "er wieder jemanden verletzen oder gar töten könnte", begründete er den Antrag auf Einweisung.

Schon am 28. Juni hätten die vier Brüder den Eindruck gewonnen, dass der 30-Jährige noch seltsamer als sonst gewesen sei. Sie hätten gespürt, "es liegt etwas in der Luft", führte der Staatsanwalt aus. So habe einer von ihnen den Verwirrten zu sich und seiner Familie nach Hause geholt. In der Nacht hörte dieser dann wieder Stimmen, die ihm sagten, dass der große, auf der Coach schlafende Bruder Kindern etwas antun würde. Außerdem will er bereits seinen Neffen, der im Nachbarzimmer schlief, schreien gehört haben. Daher habe er die Anweisungen der Stimmen befolgt, nahm ein Messer "mit dem Vorsatz zu töten", so der Staatsanwalt.

Sein Mandant hat "eine Wahnsinnstat begangen" und zweimal auf seinen Bruder eingestochen, stritt der Verteidiger gar nicht ab. Am 28. Juni sei er am "Zenit seiner Krankheit" gewesen, daher sei er nicht zu bestrafen, weil er nicht schuldfähig gewesen sei. Jetzt sechs Monate später und nach stationärer Behandlung im Spital wirkte der 31-Jährige vor Gericht deutlich klarer und bedauerte, "dass ich leider zugestochen habe".

In dem Geschworenenprozess sollen auch drei Zeugen und drei Sachverständige gehört werden.