Aufregung um Jagdgesetz-Novelle im Burgenland

Grüne und VGT kritisieren Aufhebung des Gatterjagdverbots - ÖVP gegen Aus für Landesjagdverband

Im Burgenland hat die von Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) präsentierte Jagdgesetz-Novelle am Dienstag für Aufregung gesorgt. Die burgenländischen Grünen und der Verein gegen Tierfabriken (VGT) kritisieren die Aufhebung des Gatterjagdverbots. Die ÖVP sieht in der Abschaffung der "Zwangsmitgliedschaft" beim Landesjagdverband das gezielte Ausschalten einer "unabhängigen Interessensvertretung", betonte Agrarsprecherin Carina Laschober-Luif.

Die eigentlich bereits beschlossene Auflösung aller Jagdgatter mit 1. Februar 2023 werde nun aus "an den Haaren herbeigezogenen Gründen" wieder zurückgenommen, kritisierte Landtagsabgeordneter Wolfgang Spitzmüller (Grüne). Dass Bewegungsjagden in den Gattern prinzipiell verboten, in Einzelfällen aber bewilligt werden sollen, bringe wenig. "Treibjagden werden weiter ausdrücklich erlaubt, denn es ist ja kein Verbot, wenn man regelmäßig die Bewilligung für eine Treibjagd bekommt. Einen waidmännischen Grund für eine Treibjagd gibt es schlicht nicht, also sind alle Bewilligungen reine Willkür", betonte Spitzmüller.

Der VGT kritisierte, dass das Verbot nichts bringe, weil es der Behörde nicht möglich sei, es zu überwachen. Außerdem würden "alle Jagdgatter ständig Ausnahmen bekommen", sagte Obmann Martin Balluch. Das Argument, dass im Jagdgatter gewisse Wildpopulationen auf natürliche Weise reproduziert werden könnten, könne er nicht nachvollziehen. "Wenn alles so natürlich ist, wozu dann der Gatterzaun?", so Balluch. Er sehe in der Aufhebung des Gatterjagdverbots eine "Lex Esterhazy", zumal man im Esterhazy-Jagdgatter nicht auf Treibjagden, sondern auf verkaufte Einzelabschüsse setze.

Die ÖVP stößt sich vor allem an der Übernahme der behördlichen Aufgaben des Landesjagdverbandes durch das Land. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) zeige, dass er alles "unter die Gewalt des Landes" bringen wolle, so Laschober-Luif. "Wer nicht kuscht, wird aufgelöst", betonte sie.

Die Jagdausschüsse der Gemeinden Deutsch-Jahrndorf, Zurndorf, Gattendorf und Nickelsdorf orten "gravierende negative Auswirkungen" auf die Landwirtschaft und die Gemeinden. Mit der Jagdgesetz-Novelle werde ein Bauer künftig bis zu zehn Prozent Wildschaden keinen Schadensersatz erhalten. "Das bedeutet einen wesentlichen Einkommensverlust für den Bauern, da die Kultur vernichtet ist und der Schaden nicht einmal beglichen wird", betonte Sprecher Werner Falb-Meixner.