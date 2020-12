Aufstieg im Watschelgang: Gabriele Kögls Roman "Gipskind"

Emanzipations- und Entwicklungsroman der steirischen Autorin führt in das bäuerliche Leben der 1970er-Jahre (Von Wolfgang Huber-Lang/APA)

Die längste Zeit wird es nur "die Kleine" genannt - das titelgebende "Gipskind" in Gabriele Kögls Roman. Ein Gipskind ist die Bauerntochter, weil ihre Hüft-Fehlstellung erst spät erkannt wird und nur durch einen beschwerlichen Gips halbwegs behoben werden kann. Ein von "X-Haxen" verursachter Watschelgang wird ihr bleiben, keine guten Voraussetzungen für Bauernbälle, bei denen Hochzeiten angebahnt werden... Erst in der Mitte des Buches erhält das Mädchen einen Namen: Andrea.

Zur Andrea wird das frühere Gipskind erst, als sie in der Schule in der Landeshauptstadt Graz ihren Freund Arthur kennenlernt, einen langhaarigen Richter-Sohn, der erste, von dem sie sich verstanden fühlt, und mit dem sie wirklich reden kann. Mit Ausnahme ihrer Großmutter natürlich, mit der sie lange das Zimmer teilt. Ansonsten bleibt sie in ihrer Familie und in der bäuerlichen Umgebung ihres weststeirischen Heimatdorfes, in dem sie in den "Kreisky-Jahren" der 1970er aufwächst, eine Außenseiterin, ein Krüppel, der von ihren Eltern mehr als Klotz am Bein denn als Kind, dem Liebe und Zuneigung zusteht, empfunden wird.

"Gipskind" ist ein Emanzipations- und Entwicklungsroman, der vom Verlag mit den nicht nur in Frankreich gefeierten persönlichen Abrechnungen von Didier Eribon und Annie Ernaux verglichen wird. Viel mehr steht er aber in einer Tradition des österreichischen Realismus, die von Franz Innerhofer bis Reinhard Kaiser-Mühlecker reicht. Es ist eine typische Aufsteigergeschichte, wie sie sich in Österreich - zumal in den Jahren, in denen eine fortschrittliche Bildungspolitik sozialen Aufstieg möglich machte - wohl zu Tausenden in ähnlicher Form ereignet hat. Kögl spart nicht mit Details und stattet ihre Heldin auch mit einer gehörigen Portion Eigensinn und Durchsetzungskraft aus. "Der trau' ich alles zu", kommentiert die Oma, als "die Kleine" Papst als Berufswunsch äußert.

Nicht nur thematisch, auch erzähltechnisch wirkt der Roman der Steirerin - der, nimmt man ihre eigene Biografie her, durchaus autobiografische Facetten enthalten könnte - ein wenig wie das Produkt einer Zeitmaschine. Man wird von der Autorin förmlich an der Hand genommen und begibt sich auf einen Ausflug ins Damals. Zwar werden Härten wie gelegentliche Watschen, das versuchte "Verkuppeln" der Tochter an für Hausbau-Kredite und andere Aufstiegshilfen zuständige fremde Männer oder das unselige Weiterwirken des Nationalsozialismus in den Köpfen keineswegs ausgespart, doch würde sich "Gipskind" jedenfalls auch als Jugendbuch gut machen. Immerhin eines, das Mut macht und gut ausgeht. Denn Andrea schafft die Matura und geht zum Studieren nach Wien. Arthur kommt mit. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann...

(S E R V I C E - Gabriele Kögl: "Gipskind", Picus Verlag, 336 Seiten, 25 Euro)