Auftrag über 12 Mio. Euro für voestalpine Krems von Traktorhersteller

voestalpine liefert um 100 Mio. Euro an Daimler Trucks Die börsenotierte voestalpine AG mit Sitz in Linz hat einen Auftrag über rund 100 Mio. Euro bei Daimler Trucks an Land gezogen. Das Unternehmen liefert Achsenkomponenten an den deutschen Automobilbauer. Der Vertrag sei unterzeichnet und laufe über fünf Jahre, hieß es in einer Presseaussendung des Stahlkonzerns am Montag.