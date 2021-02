Aus dem Taunus in die Steiermark: Fünf junge Geparden für Herberstein

Nunmehr acht Raubkatzen im 4.000 Quadratmeter-Gehege mit Beute-Simulator - BILD

Zwar nicht mit ihrer maximalen Geschwindigkeit von 115 km/h, aber dennoch: Fünf junge Geparden aus dem Opel-Zoo in Kronberg am Taunus bei Frankfurt sind in der oststeirischen Tierwelt Herberstein eingetroffen, wie der steirische Zoo am Donnerstag mitteilte. Die eleganten Raubkatzen hätten schon früher in der Oststeiermark ankommen sollen, coronavirusbedingt sind nun erst angekommen. Die fünf Brüder aus einem Wurf bilden mit den drei "Stamm"-Geparden ein achtköpfiges Rudel.

Ein goldgelbes schwarz-getupftes Fell, markante Streifen im Gesicht und eine Sprintgeschwindigkeit von 115 km/h - das sind die Merkmale des jüngsten Neuzugangs in Herberstein. Die jungen Raubtiere stammen aus dem hessischen Opel-Zoo in Kronberg an den Hängen des Taunus westlich von Frankfurt am Main. Die jungen Herren Kater führen klingende Namen: Tulani (Gelassenheit), Khan (der Reiche), Thembo (Hoffnung), Bakari (Erfolg) und Tayo (Lebensfreude).

In der Tierwelt werden sie in dem rund 4.000 Quadratmeter großen Gehege hausen, wo sie einen Beutesimulator vorfinden, bei dem an Seilen Fleisch mit großer Geschwindigkeit durch die Anlage gezogen wird, um den Jagdtrieb zu trainieren. "Aufgrund der großzügigen Fläche war es uns möglich, alle Wurf-Brüder zu übernehmen, damit die Gruppe zusammenbleiben kann", sagte Reinhard Pichler, Tierarzt und Zoologischer Leiter in Herberstein. Für eines der Tiere - Tayo, den Lebensfreudigen - hat die Grazer Wechselseitige Versicherung die Patenschaft übernommen.

Laut Tierwelt-Chefin Doris Wolkner-Steinberger ist das neue Raubkatzen-Quintett ist für Besucherinnen und Besucher schon zu sehen und kann von Donnerstag bis Sonntag von 10.00 bis 15.30 Uhr bestaunt werden - unter Einhaltung der FFP-2-Maskenpflicht ab 14 Jahren.

Der Opel-Zoo in Kronberg am Taunus ist ein 1956 von der Unternehmer-Familie von Opel gegründeter Forschungszoo und ähnelt daher von Ausrichtung und Lage an den Hängen des Taunus durchaus der oststeirischen Tierwelt Herberstein. Der Zoo beherbergt weit über tausend Tiere verschiedenster Arten, ist aber im Gegensatz zu Herberstein laut Homepage pandemiebedingt bis auf weiteres geschlossen.