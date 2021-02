Ausfall des Karnevals in Deutschland kostet 1,5 Milliarden Euro

Deutsche Telefonica-Tochter O2 will an Börse über 1 Mrd. Euro holen Der spanische Telefonriese Telefonica will mit dem Börsengang seiner deutschen Mobilfunktochter O2 über eine Milliarde einnehmen. Geplant sei, Ende des Monats bis zu 23,2 Prozent der Aktien zu platzieren, teilte Telefonica Deutschland am Dienstag mit. Angeboten werden die Titel zwischen 5,25 bis 6,50 Euro. In der Mitte der Preisspanne und bei voller Ausübung der Mehrzuteilung würde Telefonica 1,52 Mrd. Euro einnehmen - das gesamte Unternehmen wäre damit rund 6,6 Mrd. Euro wert. Das ist allerdings weniger als geplant. Ursprünglich strebte der Konzern eine Bewertung von 7,5 Mrd. Euro an, hatte ein Insider vor zwei Wochen gesagt.