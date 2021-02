Ausgewählte Streaming-Starts von 1. bis 14. März

Die Welt der Streaminganbieter und ihrer neuen Eigenproduktionen ist ein weites Feld. Jeden zweiten Donnerstag präsentiert die APA deshalb eine Auswahl an Filmen und Serien, die in den folgenden zwei Wochen ab kommendem Montag neu anlaufen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Eigenproduktionen der vier großen Anbieter Netflix, Sky, Amazon Prime Video und Disney+ und erhebt angesichts der dynamischen Programmierung der Unternehmen keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

NETFLIX

BIGGIE: DAS IST MEINE GESCHICHTE (1. MÄRZ) Dokumentation 98 min USA 2021 Regie: Emmett Malloy http://go.apa.at/JbtMUuR9

Er war einer der größten seiner Zunft: US-Rapper The Notorious B.I.G. hat in den wenigen Jahren seiner Karriere zwar nur zwei Studioalben veröffentlicht, aber einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Mit "Biggie: Das ist meine Geschichte" zeigt Regisseur Emmett Malloy nun den Menschen hinter der übergroßen Bühnenfigur, der letztlich ein Opfer der Auseinandersetzung zwischen East Coast- und West Coast-Hip-Hop und 1997 im Alter von 24 Jahren erschossen wurde. Dabei kommen Familie, Freunde und Weggefährten des Musikers, der bürgerlich Christopher Wallace hieß, zu Wort. Es ist ein intimer Einblick in die erste Hochphase des US-Rap, der so einige Schattenseiten offenbart.

SHAUN DAS SCHAF - ABENTEUER AUF MOSSY BOTTOM (1. MÄRZ) Animationsserie (Staffel 1 / 10 Folgen) 14 min/Folge GB 2020 Regie: Richard Goleszowsk, Christopher Sadler www.netflix.com/title/70155567

Chaos, Trubel und reichlich Grund zum Lachen liefert ein weiteres Mal "Shaun, das Schaf". In der neuen Serie "Abenteuer auf Mossy Bottom" muss sich das sympathische Wollknäuel auf vier neue Mit- und Gegenspieler einstellen, gibt es doch mit der Postbotin Rita, dem Eichhörnchen Stash sowie Farmer Ben und seinem Vierbeiner Lexi Zuwachs auf der Mossy Bottom Farm. Aber Shaun wäre nicht Shaun, wenn er dieser Herausforderung nicht dank allerlei Tricks und Kniffen gewachsen wäre!

DO YOU LIKE BRAHMS? (1. MÄRZ) Serie (Staffel 1 / 16 Folgen) 61-65 min/Folge Südkorea 2020 Regie: Young-Min Jo Mit: Eun-bin Park, Min-Jae Kim, Sung-Cheol Kim, Sung-Cheol Kim, Choi Dae-Hoon

Die Welt der klassischen Musik und reichlich Romantik sind die Kernzutaten der südkoreanischen Serie "Do You Like Brahms?". Darin müssen sich aufstrebende Musikerinnen und Musiker nicht nur mit den Herausforderungen zwischen Studium, Probenbetrieb und Konzertalltag herumschlagen, natürlich spielt das Zwischenmenschliche auch eine Rolle. Angelehnt an die unerwiderte Liebe, die Brahms zu Clara Schumann empfand, gibt es dabei gleich mehrere Dreieckskonstellationen, die für Drama und Herzschmerz sorgen.

MOXIE. ZEIT, ZURÜCKZUSCHLAGEN (3. MÄRZ) Spielfilm Laufzeit: keine Angabe USA 2021 Regie: Amy Poehler Mit: Marcia Gay Harden, Josephine Langford, Ike Barinholtz, Patrick Schwarzenegger, Kevin Dorff www.netflix.com/at/title/81078393

"Revolution, Baby!" Genau die zetteln die Protagonistinnen in Amy Poehlers Empowerment-Komödie "Moxie" an einer US-Highschool an. Lange war es Vivian (Hadley Robinson) gewohnt, ihren Kopf unten zu halten und bloß nicht aufzufallen. Doch das ändert sich, als sie auf ihre neue Mitschülerin (Alycia Pascual-Pena) trifft. Wieso sollen die Burschen immer mit allem durchkommen? Und wieso hört niemand auf uns? Diese Fragen und die aufstachelnde Energie ihrer Mutter (Poehler selbst) bringen Vivian schließlich dazu, mit einem selbst gemachten Zine die Machtverhältnisse an der Schule nicht nur infrage, sondern auf den Kopf zu stellen. In der Verfilmung des Romans von Jennifer Mathieu sind u.a. auch Patrick Schwarzenegger, Josephine Langford, Anjelika Washington und Marcia Gay Harden zu sehen.

MOON HOTEL KABUL (3. MÄRZ) Spielfilm 100 min ROM/F 2018 Regie: Anca Damian Mit: Ilona Brezoianu, Florin Ghioca, Lia Marin, Rodica Negrea, Ofelia Popii www.netflix.com/title/81232412

Eine scheinbare zufällige Begegnung verändert in "Moon Hotel Kabul" das Leben eines charismatischen, aber zynischen Journalisten: Denn eigentlich lässt sich Ivan (Florin Piersic Jr.) von nichts erschüttern - bis er auf eine Übersetzerin trifft und mit ihr im titelgebenden Hotel in Kabul eine einzige Nacht verbringt. Doch nach diesem Onenightstand ist für Ivan nichts wie zuvor. Als die Frau tot aufgefunden wird, beginnt die Erinnerung an sie Ivans Leben zu bestimmen. Regie bei der rumänisch-französischen Produktion führte Anca Damian.

PACIFIC RIM: THE BLACK (4. MÄRZ) Serie (Staffel 1 / 4 Folgen) 24 min/Folge USA/AUS 2021 Regie: Craig Kyle, Greg Johnson www.netflix.com/at/title/81002003

Nach den beiden "Pacific Rim"-Kinofilmen, in denen riesige Monster mit ebenso mächtigen Kampfrobotern bezwungen wurden, hat Netflix dieses Rezept in eine Anime-Serie gegossen. In "Pacific Rim: The Black" machen sich zwei Geschwister auf die Suche nach ihren Eltern, nachdem Australien von den Kaiju eingenommen wurde. Dabei finden sie auch einen ausrangierten Jaeger, also einen jener riesigen Kampfanzüge, die als letzte Hoffnung gegen die Bedrohung gelten. Es ist quasi eine Rückübersetzung in das Originalformat, was das Regieduo Craig Kyle und Greg Johnson hier anstellt, hält doch die japanische Popkultur als Vorlage für die Story her.

SENTINELLE (5. MÄRZ) Spielfilm 80 min F 2021 Regie: Julien Leclercq Mit: Olga Kurylenko, Marilyn Lima, Michel Nabokoff, Carole Weyers, Andrey Gorlenko www.netflix.com/at/title/81218770

In "Sentinelle" nimmt Olga Kurylenko das Gesetz in die eigene Hand. Die aus Filmen wie "Oblivion" oder "James Bond: Ein Quantum Trost" bekannte Schauspielerin schlüpft in die Rolle einer französischen Elitesoldatin, die nicht nur eine traumatisierende Kampfmission zu verdauen hat, sondern deren Schwester vom Sohn eines einflussreichen Geschäftsmannes vergewaltigt wird. In Julien Leclercqs Film will sie sich aber nicht die Ermittlungen der Polizei verlassen, sondern macht sich selbst daran, den Täter zur Strecke zu bringen.

BOMBAY ROSE (8. MÄRZ) Animation 93 min Indien/GB/F/Katar 2019 Regie: Gitanjali Rao www.netflix.com/at/title/81270289

Einen Animationsfilm, wie man ihn nicht jeden Tag sieht, hat das Team um Regisseurin und Drehbuchautorin Gitanjali Rao mit "Bombay Rose" abgeliefert: Anstatt einer fließenden Bildsprache wurde 24 Gemälde pro Sekunde per digitalem Verfahren animiert, wodurch ein beizeiten scherenschnitthafter Charakter entsteht, der diesem Liebesdrama noch zusätzlich die Aura eines indischen Märchens verleiht. Im Zentrum steht dabei die junge Kamala, die sich zwischen ihrer Familie und der Liebe zum Kriegswaisen Salim entscheiden muss. "Bombay Rose" feierte seine Premiere 2019 beim Filmfestival in Venedig und war danach auch beim Festival in Toronto zu sehen.

DAS HAUSBOOT (9. MÄRZ) Doku-Serie (4 Folgen) 40 min/Folge D 2021 Regie: Regina Schlatter Mit: Olli Schulz, Fynn Kliemann www.netflix.com/at/title/81311793

Einst gehörte das Hausboot dem mittlerweile verstorbenen Countrysänger Gunter Gabriel. Nun soll das einstige Zuhause des Barden zur Eventlocation für die Kreativen Hamburgs werden - so der Plan der beiden Entertainer Olli Schulz und Fynn Kliemann. Auf dem langen Weg zur Verwirklichung ihres Vorhabens haben die beiden sich von der Kamera begleiten lassen. Dabei geht es bei weitem nicht nur um den eigentlichen Umbau des Hausboots, sondern auch die zwischenmenschlichen Reibungspunkte bei dem zweijährigen Prozess zur ersten gemeinsamen Jam-Session im neuen Studio.

LAST CHANCE U: BASKETBALL (10. MÄRZ) Doku-Serie (Staffel 1 / 8 Folgen) Laufzeit/Folge: keine Angabe USA 2021 Regie: Greg Whiteley, Adam Leibowitz, Daniel George McDonald www.netflix.com/at/title/81046613

Die Dokuserie "Last Chance U" hat sich bereits bei Freunden des Footballs etabliert und konnte damit auch bei den Emmys punkten. Nun ist auf Netflix die erste Basketball-Staffel des Formats zu sehen. Über acht Folgen hinweg begleitet die Serie das Collegeteam der East Los Angeles College Huskies (ELAC), das sich den Meistertitel sichern will. Dabei wird nicht nur die Arbeit des enthusiastischen Cheftrainers John Mosley auf dem Platz beleuchtet, sondern auch die Dämonen, denen sich die Jungsportler abseits davon stellen müssen.

YES DAY (12. MÄRZ) Spielfilm 86 min USA 2021 Regie: Miguel Arteta Mit: Jennifer Garner, Jenna Ortega, Edgar Ramirez, June Diane Raphael, Fortune Feimster www.netflix.com/at/Title/81011712

Das Gefühl, dass man seinen Kindern von morgens bis abends mit Vorschriften und Verboten begegnet, kennen wohl viele Eltern - so auch Allison (Jennifer Garner) und Carlos (Edgar Ramirez). Um dem Umstand, zu ihren Kindern immer nur Nein sagen zu müssen, etwas entgegenzusetzen, beschließen sie, dem Nachwuchs einen "Yes Day" zu schenken: 24 Stunden lang dürfen die drei Kinder die Regeln vorgeben. Und so entspinnt sich ein waghalsiges Abenteuer, an dessen Ende die Familie so eng wie nie dasteht.

DISNEY+

RAYA UND DER LETZTE DRACHE (nur mit VIP-Zugang ab 5. MÄRZ) Animation 90 min USA 2021 Regie: Don Hall, Carlos Lopez Estrada http://go.apa.at/VRwpMPKj

Disney entführt nach "Mulan" auch mit seinem nächsten Filmabenteuer - exklusiv am Streamingdienst Disney+ zu sehen - in die Sagenwelt Chinas: "Raya und der letzte Drache" folgt dem Abenteuer der mutigen Kämpferin Raya, die sich auf die Suche nach den Drachenjuwelen macht, um die vor langer Zeit in Einzelländer zerbrochene Welt der Menschen, Kumandra, wieder im Verbund mit den Drachen zu vereinen. Unterdessen machen böse Monster, die Druun, Jagd auf die übrigen Lebewesen und versteinern diese. Um diesen Kampf zu bestehen, muss Raya aber alsbald feststellen, dass es nicht reicht, den letzten Drachen auf Erden ausfindig zu machen und mit diesem die Drachenjuwelen zu vereinen. Was es hingegen braucht ist Vertrauen in die Mitmenschen.

BLACK NARCISSUS (5. MÄRZ) Mini-Serie (Staffel 1 / 3 Folgen) 54, 55, 58 min GB/USA 2020 Regie: Charlotte Bruus Christensen Mit: Gemma Arterton, Jim Broadbent, Aisling Franciosi, Patsy Ferran, Rosie Cavaliero https://disney.de/disney-plus-star

Filmfreunden ist "Black Narcissus" bestens bekannt, wurde der gleichnamige Roman von Rumer Godden doch bereits 1947 mit Deborah Kerr verfilmt. Disney hat die Geschichte um eine Ordensgemeinschaft nun in einer dreiteiligen Miniserie neu aufgelegt. Darin brechen die Schwestern zu Missionszwecken in den Himalaya auf. In der Abgeschiedenheit eines alten Palastes kommt es jedoch alsbald zu Konfrontationen zwischen den Frauen, die letztlich eskalieren. Dafür stehen prominente Akteure vor der Kamera, darunter Gemma Arterton als Sister Clodagh, Jim Broadbent als Father Roberts und die mittlerweile verstorbene Diana Rigg als Mother Dorothea.

LOVE IN THE TIME OF CORONA (12. MÄRZ) Miniserie (Staffel 1 / 4 Folgen) 27, 26, 30, 34 min USA 2020 Regie: Joanna Johnson Mit: Ava Bellows, Gil Bellows, L. Scott Caldwell, Tommy Dorfman, Rya Kihlstedt https://disney.de/disney-plus-star

Das nennt man Just-in-Time-Produktion, auch wenn in der neuen Serie von Regisseurin Joanna Johnson Corona eigentlich keine Rolle spielt. Stattdessen zeigt die vierteilige Dramödie in den jeweils halbstündigen Folgen die miteinander verwobenen Geschichten von vier Paaren: James und Sade hadern angesichts des neuen Elterndaseins mit ihrer Beziehung, Oscar und Elle wissen nicht so recht, ob sie wirklich nur platonische Freunde sein wollen, und Paul und Sarah fällt die Trennung wegen ihrer Tochter schwer. Schließlich ist da noch die willensstarke Nanda, die ihre 50. Hochzeitstag mit ihrem Charles feiern will - auch wenn der in einer Einrichtung untergebracht ist.

SKY

FARID - MAGIC UNPLUGGED (1. MÄRZ) Magie-Show (Staffel 2 / 9 Folgen) 23-28 min/Folge D 2020 www.sky.at/shows/farid-magic-unplugged-153260

Der Magier Farid - aufgewachsen im Ruhrpott, in Teheran und in Wien - ist zurück auf Sky: Zum Auftakt der neuen Staffel seiner Show "Magic Unplugged" hat er den deutschen Ex-Skifahrer Felix Neureuther und dessen Frau, Biathlonweltmeisterin Miriam Neureuther, zu Gast. Passend dazu hat man sich die Zugspitze als Zauberberg ausgesucht. Dort errät Farid die Gedanken seiner Gäste oder verwandelt vor deren Augen Wasser zu Eis.

HER STORY: BIBIANA STEINHAUS (8. MÄRZ) Dokumentationsserie (Staffel 1 / Folge 7) 48 min D 2020 Regie: keine Angabe http://go.apa.at/363KuNXy

Mit der Dokuserie "Her Story" widmet sich Sky den Geschichten von starken und ungewöhnlichen Frauen. Nach den ersten Folgen, die unter anderen auch die österreichische Europaabgeordnete Sarah Wiener porträtierten, rückt man nun Deutschlands erste Bundesliga-Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus in den Mittelpunkt. In der neuen Episode blickt die 41-Jährige zurück, wie sie mit Herzblut und einem unbedingten Willen den Grundstein für ihre Karriere legte - respektive die Gründe, diese schließlich doch an den Nagel zu hängen. Dabei wird aber auch in dieser Folge die private Seite der Schiedsrichterin an der Seite ihres Partners und Kollegen Howard Webb gezeigt.

AMAZON PRIME VIDEO

DER PRINZ AUS ZAMUNDA 2 (5. MÄRZ) Spielfilm 104 min USA 2021 Regie: Craig Brewer Mit: Eddie Murphy, Arsenio Hall, Jermaine Fowler, Wesley Snipes, James Earl Jones http://go.apa.at/r10EvqMj

Eddie Murphys Cultureclashkomödie "Der Prinz aus Zamunda" gehört zu den Klassikern der bunten, vermeintlich unbeschwerten Komödienknaller der 80er Jahre - wie sich die Älteren noch erinnern werden. Sage und schreibe 33 Jahre später kehrt Murphy respektive der Prinz nun wieder auf die Leinwand zurück - oder genauer gesagt zu Amazon Prime Video. Und seiner Figur geht es besser als Prinz Charles, der die Karriereleiter in den vergangenen 33 Jahren noch nicht emporgeklettert ist: So ist Akeem (Murphy) mittlerweile König und als solcher abermals in New York unterwegs, um dort seinen Sohn und Thronfolger aufzuspüren. Mit im Schlepptau ist wieder sein Compagnon Semmi (Arsenio Hall). Und auch mit weiteren Protagonisten des Originals wie James Earl Jones oder Louie Anderson gibt es ein Wiedersehen. Neu im Talon sind hingegen heutige Stars wie Tracy Morgan oder Wesley Snipes. Irgendeinen Bösen braucht es eben auch in "Der Prinz aus Zamunda 2".

APPLE TV

CHERRY (12. MÄRZ) Spielfilm 150 min USA 2021 Regie: Anthony Russo, Joe Russo Mit: Tom Holland, Ciara Bravo, Jack Reynor, Michael Rispoli, Jeff Wahlberg www.apple.com/tv-pr/originals/cherry

Tom Holland ist den meisten noch als sympathisch-schusseliger Superheld Spiderman vor dem geistigen Auge. Nach der gemeinsamen Comicadaption "Avengers: Endgame" hat sich der Brite nun erneut mit den US-Regisseuren Anthony und Joe Russo (den Russo Brothers) zusammengetan, auch wenn im neuen Projekt "Cherry" keine Superhelden und ihre Gegenspieler vorkommen. Stattdessen erzählt die Romanadaption die Geschichte einer großen Collegeliebe und deren Ende. Einst hatte Cherry (Holland) sein Studium abgebrochen, um im Irak als Sanitäter zu dienen, doch vor den posttraumatischen Belastungsstörungen dieser Erfahrung kann ihn auch seine geliebte Emily (Ciara Bravo) nicht schützen. Cherry fällt den Drogen anheim und beschließt aus Geldnot, eine Bank zu überfallen.