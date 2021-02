Ausschreitungen in Bangladesch nach Tod von Schriftsteller in Haft

Puma für bessere Arbeitsbedingungen in Bangladesch Nach den Bekleidungskonzernen H&M und Inditex (Zara) will sich auch der Sportartikelhersteller Puma für bessere Arbeitsbedingungen in Bangladesch stark machen. Das Unternehmen kündigte an, es unterzeichne eine internationale Vereinbarung über Brandschutz und Gebäudesicherheit, die nach dem Tod von weit über 1.000 Menschen beim Einsturz einer Textilfabrik in Bangladesch getroffen worden war.