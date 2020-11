Außenministerium zeichnet interkulturelle Projekte aus

Intercultural Achievement Award wird seit 2014 vergeben - Schallenberg: Es gibt keine Alternative zu Dialog und internationaler Zusammenarbeit

Das Außenministerium zeichnet mit dem Intercultural Achievement Award seit 2014 Projekte zivilgesellschaftlicher Organisationen aus, die interkulturellen und interreligiösen Dialog vorantreiben. Die Siegerprojekte 2020 wurden aus fast 300 Einreichungen aus aller Welt ausgewählt und kommen aus Frankreich (JRS Jeune - Le pari de la réciprocité), dem Kosovo (Understand my silence), Indonesien (The 1000 Abrahamic Circle Project) und Polen (IMI-Radio).

In der Sonderkategorie "Integration in Österreich" wurden die Projekte "HEROES" und "HELDINNEN" aus der Steiermark ausgezeichnet, teilte das Außenministerium in einer Aussendung am Montag mit. Aufgrund der Covid-19-Pandemie wird der Intercultural Achievement Award heuer erstmals virtuell und über die österreichischen Botschaften vergeben.

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) gratulierte per Aussendung "den diesjährigen Gewinnern, die mit innovativen Ideen und Dialog zu einem besseren gegenseitigen Verständnis und somit friedlichen Zusammenleben beitragen". Es gebe keine sinnvolle Alternative zum Dialog und zur internationalen Zusammenarbeit, um globale und nationale Herausforderungen zu lösen, betonte Schallenberg. "Österreich kann hier auf seine lange Dialogtradition stolz sein!"