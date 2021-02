Außenpolitischer Ausschuss nahm Amtssitzgesetz an

Schallenberg: Stärkung Wiens als Drehscheibe globaler Spitzenpolitik

Im Außenpolitischen Ausschuss des Nationalrates ist am Donnerstag das Amtssitzgesetz angenommen worden. Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP), der den entsprechenden Entwurf Mitte Dezember eingebracht hatte, zeigte sich erfreut. "Wien wird als Drehscheibe der globalen Spitzendiplomatie sehr geschätzt. Diese Rolle gilt es zu bewahren und weiter zu stärken." Das Amtssitzgesetz sei ein weiterer Meilenstein dafür, so Schallenberg in einem der APA übermittelten Statement.

Das Gesetz diene als flexibles Instrument, um proaktiv den Standort Österreichs abzusichern, auszubauen und auszuweiten und führe das Land als Amtssitzstaat und Konferenzstandort ins 21. Jahrhundert. "Das ist nicht nur außenpolitisch höchst bedeutsam, sondern bringt auch eine hohe Wertschöpfung und sichert Arbeitsplätze in Österreich", sagte Schallenberg.

Vorgesehen sind nicht nur Erleichterungen und Bürokratieabbau für die internationalen Organisationen und deren Angestellte selbst, sondern auch für die Mitarbeiter von Nichtregierungsorganisationen (NGOs) und deren Angehörige, die sich im Umfeld der internationalen Organisationen in Wien ansiedeln.

Laut einer Studie des Instituts für Höhere Studien (IHS), die im Auftrag des Außenministeriums zum Jahreswechsel veröffentlicht wurde, werden durch die internationalen Organisationen in Österreich pro Jahr rund 18.500 Arbeitsplätze gesichert. Der jährliche Bruttowertschöpfungseffekt beträgt demnach rund 1,35 Milliarden Euro. Derzeit ist Österreich laut Außenamt Sitzstaat von 51 internationalen Organisationen und Einrichtungen.