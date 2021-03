Aussetzen der Richtwertmietenerhöhung im Bautenausschuss beschlossen

Auch Kategoriemieten dürfen heuer nicht erhöht werden - AK und Mietervereinigung fordern nach Auslaufen der Corona-Mietstundungen Hilfsfonds mit Dotierung von 100 Mio. Euro

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Zustimmung von ÖVP, SPÖ, FPÖ und Grünen, Ablehnung durch NEOS (zweiter und dritter Absatz) ---------------------------------------------------------------------

Das Aussetzen der gesetzlichen Mietanhebungen wurde heute, Dienstag, mit der Beschlussfassung im Bautenausschuss auf den Weg gebracht. Damit wird wegen der Coronakrise die planmäßige Anhebung von Richtwertmieten um ein Jahr verschoben. Ursprünglich hätte sie per 1. April erfolgen können. Die Arbeiterkammer (AK) forderte heute angesichts der Ende März auslaufenden Mietstundungen erneut einen Hilfsfonds für finanzschwache Mieter.

Auf die Aussetzung der Erhöhungen haben sich heute die Mitglieder des Bautenausschusses mit den Stimmen von ÖVP, SPÖ, FPÖ und Grünen geeinigt. Nur die Abgeordneten der NEOS sprachen sich gegen die entsprechenden Änderungen im Mietrechts- sowie im Richtwertgesetz aus. Mit dem angenommenen Drei-Parteien-Antrag von ÖVP, Grünen und SPÖ miterledigt wurden zudem drei SPÖ-Vorstöße, die ähnliche Ziele verfolgten, hieß es in einer Aussendung der Parlamentskorrespondenz.

Durch das Aussetzen der Mietenerhöhungen komme es zur Entlastung von rund einer Million Menschen in Mietverhältnissen in Zeiten der Corona-Krise, zeigten sich die Vertreter von ÖVP, SPÖ, FPÖ und Grünen erfreut. Felix Eypeltauer (NEOS) sah dies anders. Wenn es um die Entlastung von MieterInnen gehe, sei ein Aussetzen der Erhöhung der Richtwertmieten kein probates Mittel, da es sich nur um "Symbolpolitik" und um kleine Beträge ohne Entlastungseffekt handle. Der NEOS-Vorschlag für "treffsichere Unterstützungsleistungen für diejenigen, die sie brauchen", sei in diesem Fall der bessere Weg.

Die Aussetzung der Mieterhöhungen sorge für eine notwendige Entlastung der Menschen, denn gerade jetzt - in der größten Pandemie seit hundert Jahren - "müssen wir Maßnahmen setzen, um die Bevölkerung zu unterstützen", so ÖVP-Bautensprecher Hans Singer am Dienstag in einer Aussendung. "Der Mieten-Stopp nimmt Fahrt auf", so SPÖ-Wohnbausprecherin Ruth Becher. Die von der SPÖ initiierte Maßnahme bedeute das Einfrieren von Richtwert- und Kategoriemieten, heißt es in einer Aussendung.

Normalerweise werden die Richtwertmieten automatisch alle zwei Jahre per 1. April an die Inflation angepasst. Heuer wäre ursprünglich eine Anhebung der Richtwertmieten um 3 Prozent erfolgt, bei den Kategoriemieten um 5,5 Prozent. Nun soll die nächste Richtwertanpassung erst am 1. April 2022 eintreten, heißt es in der ÖVP-Aussendung. Danach komme es wieder zu einer Rückkehr zu jenem Rhythmus, der sich aus der bisherigen Rechtslage ergebe. Das heiße, dass die übernächste Richtwertanpassung nach nur einem weiteren Jahr, nämlich am 1. April 2023 stattfinden soll. Daran schließen wieder Richtwertveränderungen in einer zweijährigen Frequenz an. Dies soll werterhaltend geschehen. Ungeachtet der nunmehrigen Verschiebung um ein Jahr laufe die Wertsicherungsberechnung weiter und könne von den Vermietern bei den nächsten Richtwertanpassungen in ungeminderter Höhe lukriert werden - die Bemessungsgrundlage bleibe also unverändert, so Singer.

Durch das Aussetzen der Mietanhebungen würden gleichzeitig für rund eine Million Haushalte die Betriebs- und Verwaltungskosten nicht in die Höhe schnalzen, so die AK, denn dafür würden "Kategorie"-Beträge verrechnet.

Angesichts der Ende März auslaufenden Corona-Mietstundungen für Mieten aus dem Frühjahr 2020 forderten AK und Mietervereinigung heute erneut einen Hilfsfonds für finanzschwache Mieter. Der Fonds soll für Betroffene die Mietzahlungen eine Zeit lang ganz oder teilweise übernehmen und in einem ersten Schritt mit 100 Mio. Euro dotiert sein. Dieser Sicher-Wohnen-Fonds könnte Menschen, die durch die Krise unverschuldet in Not geraten sind und um ihr Zuhause fürchten müssen, die Angst nehmen und ihre Wohnung sichern, so die Vorsitzende der Mietervereinigung Wien, Elke Hanel-Torsch.