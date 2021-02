Ausstellung zu rassistischer Gewalt und Trauer in New York

Von Okwui Enwezor konzipierte Schau im New Museum zeigt Werke von rund drei Dutzend Künstlern

Eine noch vom 2019 gestorbenen Kurator Okwui Enwezor konzipierte Ausstellung zu rassistischer Gewalt, Trauer und Gedenken zeigt das New Yorker New Museum seit Mittwoch. Der in Nigeria geborene Enwezor war von 2011 bis 2018 Direktor des Hauses der Kunst in München. 2019 war er im Alter von 55 Jahren an Krebs gestorben.

"Grief and Grievance: Art and Mourning in America" (auf Deutsch etwa: Kummer und Unzufriedenheit: Kunst und Trauern in Amerika) soll bis zum 6. Juni zu sehen sein. Die Ausstellung zeigt Werke von rund drei Dutzend Künstlern, die sich in den vergangenen Jahrzehnten bis heute mit rassistischer Gewalt, Trauer und Gedenken beschäftigt haben oder beschäftigen. Darunter sind beispielsweise Kara Walker, Jean-Michel Basquiat, Simone Leigh, Kerry James Marshall und die 1985 in Hamburg geborene Julia Phillips.

(S E R V I C E - https://www.newmuseum.org/exhibitions/view/grief-and-grievance-art-a nd-mourning-in-america-1)