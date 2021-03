Australien setzt erstmals rechtsextreme Gruppierung auf Terrorliste

Mitgliedschaft und Unterstützung der "Sonnenkrieg Division" werden verboten

Die in Großbritannien ansässige Neonazi-Gruppe "Sonnenkrieg Division" (SKD) wird als erste rechtsextreme Gruppierung in Australien als Terrororganisation eingestuft. Wie das australische Innenministerium am Dienstag mitteilte, wird die Gruppe auf eine Liste mit 27 verbotenen Organisationen gesetzt, die bisher aber ausschließlich islamistisch oder separatistisch sind und in Verbindung zum arabischen oder asiatischen Raum stehen.

Der Schritt führt dazu, dass eine Mitgliedschaft oder finanzielle Unterstützung der "Sonnenkrieg Division" gesetzlich verboten wird. 2019 hatte ein rechtsextremer Australier 51 Menschen in zwei Moscheen im neuseeländischen Christchurch getötet. Der australische Geheimdienst hatte daraufhin die Gefahr durch Rechtsextremismus als "erhöht" und als "dauerhafte Gefahr" eingestuft.

Der konservativen Regierung in Australien war vorgeworfen worden, zu wenig gegen die Gefahr von Rechts zu tun. Die australische oppositionelle Labor-Partei kritisierte nun, dass gerade diese Organisation verboten werde, die vermutlich nur ein paar Dutzend Mitglieder in Großbritannien habe - statt weitaus größerer und bekannterer Organisationen.