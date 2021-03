Australiens Generalstaatsanwalt bestreitet Vergewaltigungsvorwürfe

Porter will sich Auszeit nehmen, aber nicht zurücktreten

Der australische Generalstaatsanwalt Christian Porter hat Vorwürfe bestritten, er habe vor rund 33 Jahren eine Frau vergewaltigt. "Nichts von den Vorwürfen, die gedruckt worden sind, ist jemals passiert", sagte er bei einer Pressekonferenz am Mittwoch und kündigte gleichzeitig an, im Amt bleiben zu wollen. Er werde eine Auszeit nehmen, um sich mental zu erholen, trete aber nicht zurück.

Porter hat als hochrangiger Justizbeamter einen Ministerposten im Kabinett der Regierung von Premierminister Scott Morrison inne. Mit dem Auftritt äußerte er sich öffentlich zu seit Tagen schwelenden Berichten australischer Medien, nach denen ein heutiger Minister im Jahr 1988 eine Frau vergewaltigt haben soll. Porter räumte bei der Pressekonferenz ein, er sei mit den Vorwürfen gemeint. Einen Brief mit entsprechenden Anschuldigungen gegen Porter hatte unter anderem das Büro Morrisons erhalten, wie der Sender ABC Ende vergangener Woche berichtete. Das Schreiben wurde demnach an australische Sicherheitsbehörden weitergeleitet.

Porter habe erst Stellung genommen, nachdem die Polizei von New South Wales am Dienstag bekanntgab, dass der Fall wegen unzureichender zulässiger Beweise eingestellt worden sei. Die Frau, die die Vergewaltigungsvorwürfe erhob, hatte 2019 die Polizei kontaktiert, sich aber im Vorjahr das Leben genommen, wie Medien berichteten.

Porter gab an, die Frau gekannt zu haben. Sie nahmen demnach im Jahr 1988, als er 17 und sie 16 Jahre alt gewesen seien, gemeinsam an einem Debattierwettbewerb in Sydney teil, sagte er. Zu Sex kam es demnach aber nicht.