Australische Airline Qantas plant Flug-Comeback im Oktober

Restrukturierung brockt Qantas Rekordverlust ein Die Umstrukturierung des Konzerns hat der australischen Fluggesellschaft Qantas den größten Verlust in der Firmengeschichte eingebrockt. Für das abgelaufene Geschäftsjahr (per Ende Juni) wies Qantas am Donnerstag ein Minus von 2,8 Milliarden australischen Dollar (etwa zwei Milliarden Euro) aus. Ein Jahr zuvor stand noch ein Gewinn von zwei Milliarden australischen Dollar in den Büchern.