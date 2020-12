Austrian Anadi Bank erwartet für 2020 eine "schwarze Null"

Neue Digitalstrategie wird über Anleihe finanziert

Die Austrian Anadi Bank rechnet für das Geschäftsjahr 2020 mit einer "schwarzen Null". Das gab das Geldinstitut mit Sitz in Klagenfurt am Freitag in einer Aussendung bekannt. Die Anadi Bank verfolgt eine neue digitale Geschäftsstrategie, diese wird laut Vorstandssprecher Christian Kubitschek durch eine Tier-2-Anleihe finanziert, die je nach Notwendigkeit in Tranchen begeben wird. Kubitschek selbst hat einen "mittleren sechsstelligen Betrag" gezeichnet.

Die digitale Geschäftsstrategie befinde sich in der Umsetzung und trage bereits erste Früchte, sagte Kubitschek: "Die neue Strategie greift besser und noch schneller als erhofft." Man wachse in margenstarken Segmenten bei "hoher Kapitaleffizienz". Als nächstes will die Anadi Bank in Deutschland aktiv werden, laut Kubitschek steht sie kurz vor dem digitalen Rollout. Man werde auf Produkte fokussiert sein, bei denen die Bank auch in Österreich ihre Wettbewerbsstärken ausspiele. Dabei handle es sich um Kredite für KMUs, im zweiten Halbjahr werde man auch Konsumentenkredite anbieten. Kubitschek bezeichnete das Motto der Bank dabei als "Piranha-Strategie": "Wir werden uns mit Schnelligkeit und Schlagkräftigkeit in einem großen Markt kleine, aber attraktive Marktanteile sichern. Wir schnappen uns sozusagen Filetstückchen, welche die Großen kaum spüren, für uns aber einen großen Unterschied machen."

Auch der Heimmarkt Kärnten soll gestärkt werden. Dazu dienen soll ein "Digital & IT Hub", in dem hoch qualifizierte Arbeitsplätze geschaffen würden. Das Land Kärnten sei für die Anadi Bank von großer Bedeutung. Kubitschek erklärte, er habe daher Public Finance zur Chefsache erklärt.