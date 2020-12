Austro-EU-Grüne warnen vor Aus für Uhudler-Anbau-Ausnahmeregelung

Trilog-Verhandlungen - Kritisieren Agrarministerin Köstinger, mit deren ÖVP Grüne im Bund koalieren

Die österreichischen Grünen im EU-Parlament warnen vor einem Aus für jene Ausnahmeregelung, die den Anbau des Uhudlers erlaubt. Der heimische EU-Grünpolitiker Thomas Waitz ruft Agrarministerin Elisabeth Köstinger, mit deren ÖVP die Grünen auf Bundesebene in Wien eine Koalition bilden, zum Handeln auf.

Im Rahmen der Verhandlungen zur Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) zwischen EU-Kommission, EU-Parlament und Mitgliedstaaten werden auch die Anbauflächen für den Vitis Labrusca - in Österreich bekannt als Uhudler - heute Mittwoch erneut ausverhandelt. Laut Waitz will die Kommission die weitreichendste Lösung, das EU-Parlament aber gar keine Neupflanzungen. Der Rat gehe sogar noch einen Schritt weiter und wolle die komplette Streichung der Sonderposition des Vitis Labruscas.

"Wenn sich die Mitgliedstaaten hier durchsetzen, können wir uns vom Uhudler verabschieden, denn dann fällt auch die Ausnahmeregelung für Österreich", so Waitz. "Die EU-Kommission hat den kulturellen und ökologischen Wert der Amerikaner Rebe erkannt und will diesen nun auch fördern, für Ministerin Köstinger scheint es keine Relevanz zu haben", so Waitz. "Dabei ist es im Interesse der österreichischen Weinbauer*innen und Konsument*innen, sich hier mit voller Kraft für den Uhudler einzusetzen."