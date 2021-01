Auto an Bahnübergang von Salzburger Lokalbahn erfasst

Lenker war trotz Rotlicht über die Gleise gefahren

In Oberndorf (Flachgau) ist am Montagvormittag ein Autolenker bei einer Kollision mit einer Garnitur der Salzburger Lokalbahn verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, hatte der 42-Jährige seinen Pkw an dem unbeschrankten Bahnübergang angehalten, da die Ampel dort rot anzeigte. Der Mann glaubte dann aber, dass der Zug schon durchgefahren sei und fuhr trotz des Rotlichts über die Gleise.

Dabei wurde sein Pkw an der Beifahrerseite von der Lokalbahn erfasst und in die angrenzende Wiese geschleudert. Der 42-Jährige wurde nach dem Unfall in das Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht. Am Pkw entstand Totalschaden, die Zuggarnitur wurde im Frontbereich beschädigt. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Für die Dauer der Bergungs- und Aufräumarbeiten wurde eine lokale Umleitung eingerichtet.