Auto in Amstetten in Swimmingpool gestürzt

Niemand verletzt - BILD

In Amstetten ist am Donnerstag ein Auto von der B1 abgekommen und in einem Garten in ein Swimmingpool gestürzt. Verletzt wurde niemand, berichtete die FF Boxhofen, die das verunglückte Fahrzeug barg. Der Einsatz dauerte laut einer Aussendung etwa eine Stunde. Die Helfer waren rasch an Ort und Stelle, der Unfall war beim Nachbarhaus der Feuerwehr passiert.