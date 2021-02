Auto in Wiener Supermarktgarage abgefackelt - 52-Jährige festgenommen

Ermittler stellten Brandstiftungsversuche an sechs weiteren Pkw fest - Beschuldigte schweigt - BILD

Eine 52-Jährige hat ein in einer Supermarktgarage in Wien-Ottakring abgestelltes Auto abgefackelt. Bei sechs weiteren Pkw blieb es beim Versuch, berichtete die Polizei am Dienstag. Die Beschuldigte, eine obdachlose österreichische Staatsbürgerin, wurde in der Nähe des Tatorts festgenommen. Ihr wird schwere Sachbeschädigung vorgeworfen. Die Frau schweige bisher zu den Vorwürfen, sagte Polizeisprecher Markus Dittrich, ihr Motiv blieb daher unklar.

Die Pkw hatten sich in einer Tiefgarage eines Supermarkts in der Sandleitengasse befunden. Dorthin rückten Polizisten der Inspektion Brunnengasse am Montagfrüh nach einem Notruf wegen eines Feuers aus, auch die Berufsfeuerwehr wurde alarmiert.

"Dichter Rauch war aus der Tiefgarage wahrnehmbar. Ein Mitarbeiter der Supermarktfiliale erwartete die Einsatzkräfte und gab an, durch die Brandmeldeanlage in der Tiefgarage alarmiert worden zu sein und ein Feuer an der Front eines abgestellten Pkw mittels Feuerlöscher gelöscht zu haben", sagte der Polizeisprecher. Er berichtete auch, eine Frau gesehen zu haben, die sich zuvor schon öfter in der Garage aufgehalten habe. Die offenbar Unterstandslose sei kurz vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte eilig davongegangen. Nach kurzer Fahndung wurde die 52-Jährige festgenommen.

Der angezündete Pkw wurde an der Front stark beschädigt. An sechs weiteren Fahrzeugen sind Brandflecken entstanden. Die Polizei sicherte ein Feuerzeug und zahlreiche Spuren.