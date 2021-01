Auto krachte in Erdwand - 26-jährige Steirerin verletzt

Lenker und zwei Beifahrer unverletzt

Bei einem Autounfall in Passail (Bezirk Weiz) ist am Samstagabend eine 26-Jährige Oststeirerin verletzt worden als ein 22-Jähriger gegen 20.00 Uhr mit seinem Pkw in einer Rechtskurve kurz vor dem sogenannten "Lammerriegel" von der Fahrbahn abkam und gegen eine Erdwand prallte. Das Fahrzeug kippte auf die rechte Seite und blieb liegen. Die vier Insassen konnten sich selbst befreien. Drei Männer bleiben unverletzt, die Frau wurde nach Angaben der Polizei ins LKH Weiz gebracht.