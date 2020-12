Auto landete mit Überschlag in Bach bei St. Wolfgang

42-jähriger Lenker verletzt - Vermutlich war Alkohol im Spiel

Ein 42-Jähriger ist Donnerstagabend in St. Wolfgang (Bezirk Gmunden) mit dem Auto in ein Bachbett gestürzt. Der Wagen kam von der Straße ab und schlitterte über eine Wiese in das Gewässer, wo er sich überschlug. Der Lenker wurde im Wrack eingeklemmt. Die Feuerwehr barg den Verletzten, anschließend wurde er ins Spital gebracht. Laut Polizei legte ein Alko-Vortest nahe, dass der Lenker betrunken war, ein Test mit dem Alkomaten war aber wegen der Verletzungen nicht möglich.