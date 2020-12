Auto überschlug sich auf A10 im Lungau: Ehepaar verletzt

Pkw kam bei Zederhaus von Fahrbahn ab und blieb auf dem Dach liegen - BILD

Auf der Tauernautobahn (A10) im Lungau hat sich am Freitag in der Früh ein Wagen bei Zederhaus überschlagen. Der Pkw blieb neben dem Pannenstreifen hinter der Leitschiene auf dem Dach liegen. Der 58-jährige Lenker aus der Schweiz und seine 56-jährige Frau wurden verletzt. Das Rote Kreuz brachte das Ehepaar in das Krankenhaus Tamsweg.

Warum der Pkw-Lenker, der in Richtung Villach unterwegs war, um 8.00 Uhr von der Fahrbahn abgekommen ist, war zunächst nicht bekannt. Laut Polizei entstand an dem Auto Totalschaden. An dem Einsatz beteiligten sich neben Exekutive und Rettung auch Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Zederhaus. Die A10 war in diesem Bereich rund eine Stunde lang nur einspurig passierbar.