Wie durch ein Wunder keine Verletzten - Drei Fahrzeuge beteiligt

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag hat sich ein Auto in Wien-Donaustadt überschlagen. Der Unfall ereignete sich in der Donaustadtstraße, insgesamt waren laut Polizeisprecher Markus Dittrich drei Fahrzeuge beteiligt. Wie durch ein Wunder gab es keine Verletzten. Die Donaustadtstraße war wegen des umfangreichen Blaulicht-Einsatzes vorübergehend gesperrt. Kurz nach 17.00 Uhr war sie wieder auf einem Fahrstreifen passierbar.