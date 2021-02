Autobahnmeisterei Klagenfurt ist nun energieautark

Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher macht Standort unabhängig vom Stromnetz

Der Autobahnbetreiber Asfinag hat die Autobahnmeisterei Klagenfurt mit einer sogenannten Smart Grid-Anlage ausgestattet. Eine große Photovoltaikanlage versorgt den Stützpunkt seit vergangenem Frühjahr mit Strom, nun wurde auch ein Batteriespeicher installiert. Am Montag wurde die Anlage von Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) und Asfinag-Vorstand Hartwig Hufnagl offiziell eröffnet.

Die CO2-Einsparung durch die Photovoltaikanlage betrug laut Asfinag im vergangenen Jahr 138 Tonnen, künftig werden pro Jahr mehr als 160 Tonnen eingespart. "Mit Sonnenenergie, Wind- und Wasserkraft können wir die Energiewende für eine klimafreundliche Zukunft weiter vorantreiben", sagte Gewessler. Vorstand Hufnagl betonte, dieses Projekt sei erst der Anfang, Ziel sei es, alle Standorte zu Vorzeigeobjekten zu machen und jede Möglichkeit für die Erzeugung von erneuerbarer Energie zu nutzen.

Die wesentlichen Bestandteile des "intelligenten Stromnetzes" sind die 1.100 Quadratmeter große Photovoltaikanlage, ein eigenes Batteriespeicher-Kraftwerk, ein Notstromaggregat und vor allem die intelligente Steuerung, die in Sekundenbruchteilen entscheiden kann, woher der benötigte Strom bezogen wird, aus der PV-Anlage, dem Batteriespeicher oder im Fall geringer Sonnenstromproduktion aus dem öffentlichen Netz beziehungsweise dem Notstromaggregat.

Die Asfinag will weitere Standorte mit PV-Anlagen und intelligenten Stromnetzen ausstatten, etwa in Villach und in Lieserhofen im Bezirk Spittal an der Drau, in Knittelfeld oder Bruck an der Leitha. In diesem Jahr werden die Standorte Ansfelden in Oberösterreich und Inzersdorf bei Wien mit PV-Anlagen und Batteriespeichern ausgestattet. PV-Anlagen dienen aber auch der Stromversorgung von Tunneln. In Kärnten sind solche Anlagen bei den Tunneln Trebesing, Katschberg und Wolfsberg in Betrieb, in der Steiermark ist eine PV-Anlage auf dem Portal des Plabutschtunnels installiert.