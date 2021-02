Autobahnpolizei schnappte bei Kontrolle in Kärnten zwei Seriendiebe

Teure Parfüms und Alkoholika in Pkw mit gefälschter TÜV-Plakette - Zwei Verdächtige festgenommen

Der Autobahnpolizei Villach dürften bei einer Routinekontrolle nahe Villach am Montag Seriendiebe ins Netz gegangen sein. Die Beamten fanden in dem Pkw mit gefälschter TÜV-Plakette 13 originalverpackte, teure Parfüms, mehrere Flaschen Alkohol sowie eine für Diebstähle präparierte Einkaufstasche, zudem wird der 28-jährige Lenker von der französischen Justiz gesucht. Die Kriminalpolizei wies den Männern in der Folge 14 Diebstähle in der Steiermark, in Salzburg und Kärnten nach.

Alle Diebstähle wurden im Laufe der vergangenen Woche begangen, Opfer wurden Lebensmittelgeschäfte und Drogerien. Der Gesamtschaden liegt bei mehreren Tausend Euro. Die beiden Männer aus Rumänien, 28 und 26 Jahre alt, wurden festgenommen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.