Autobank verkauft Tochterfirma adesion Factoring

Zum Kaufpreis gab es keine Angaben - Neuer Eigentümer ist die deutsche DORI Vermögensverwaltungs GmbH

Die kurz vor dem Aus stehende Autobank verkauft ihre Tochterfirma adesion Factoring. Der Anteil von 36 Prozent geht an die DORI Vermögensverwaltungs GmbH, die Managementgesellschaft der Nürnberger Leasing Gruppe, wie die Autobank mitteilte. Dass die Bank einen Käufer für die Tochter gefunden hatte, war bereits im September bekannt geworden.

Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Er liege aber über dem Buchwert der Beteiligung bei der Autobank, hieß es in der Aussendung. Die stillen Beteiligungen der Autobank an der adesion - die Bank hält eine stille Beteiligung von 1,5 Mio. Euro, zudem gewährte sie der adesion ein Nachrangdarlehen über 360.000 Euro - sollen ab dem Geschäftsjahr 2022 abgeschichtet werden.

Zusätzlich zum Kauf wird DORI eine Kapitalerhöhung bei der adesion Factoring durchführen. Nach Abschluss des Kaufs und der Kapitalerhöhung werde das Unternehmen die Mehrheit an adesion halten. Die Aufsichtsbehörden müssen beide Transaktionen erst genehmigen.

"Die Autobank hat den Verkauf der Anteile an der adesion Factoring GmbH vor länger Zeit geplant, die Transaktion erfolgt daher unabhängig von einem allfälligen Beschluss zum geordneten Abbau der Bank", sagte der Autobank-Vorstand laut einer Aussendung vom Dienstag. Anfang Jänner wurde bekannt, dass die in der Krise steckende Autobank ihr Geschäft "geordnet abwickeln" will. Zuvor war der dritte und letzte potenzielle Investor für die Bank abgesprungen.