Die hauptsächlich in der Auto- und Leasingfinanzierung tätige Autobank wird wie angekündigt geordnet abgewickelt. Das hat die Hauptversammlung am Freitagnachmittag beschlossen. Alle Verpflichtungen, einschließlich der Rückzahlung der Sparguthaben, sollen vollständig erfüllt werden, teilte die Bank mit. Dem Institut war es nicht gelungen, frisches Kapital aufzustellen. Der Jahresverlust 2020 belief sich auf 6,5 Mio. Euro. Die Börsennotierung in Wien und München wird beendet.