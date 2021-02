Autobauer Volvo Cars konnte im zweiten Halbjahr aufholen

Renault verkauft restlichen Volvo-Anteil Renault hat seine restlichen Volvo-Aktien losgeschlagen. Für den 6,5-Prozent-Anteil an Volvo bekam der französische Autobauer 12,78 Mrd. schwedische Kronen (1,49 Mrd. Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag in Paris mitteilte. Renault hatte mit seinen Anteilen über 17,2 Prozent der Stimmrechte verfügt.