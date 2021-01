Autobombe tötet im Norden Syriens mindestens sechs Menschen

Explosion in von der Türkei kontrolliertem Gebiet - Drei Kinder unter den Opfern

Bei der Explosion einer Autobombe in einem von der Türkei kontrollierten Gebiet im Norden Syriens sind mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Die Bombe detonierte in einem Industriegebiet der Stadt Afrin, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Samstag meldete. 29 Menschen wurden verletzt. Unter den Toten waren der Rettungsorganisation Weißhelme zufolge auch drei Kinder. Zunächst bekannte sich niemand zu dem Anschlag.

Die von Kurden geprägte Region um Afrin liegt an der Grenze zur Türkei. Türkische Truppen und verbündete syrische Rebellen waren dort im Frühjahr 2018 einmarschiert und hatten das Gebiet eingenommen.

In der Vergangenheit kam es dort mehrfach zu Anschlägen. Im vergangenen April starben bei der Explosion eines Tanklasters mehr als 40 Menschen. Die Türkei macht dafür die syrische Kurdenmiliz YPG verantwortlich. Ankara sieht in der Miliz einen Ableger der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) und bekämpft sie.

Die YPG kontrolliert im Norden und Osten Syriens große Gebiete. Die Miliz ist in Syrien wichtigster Partner der USA und ihrer Verbündeten im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS).