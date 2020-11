Autoeinbrecher in Wien durch Schreckschüsse gestoppt

Ein Beschuldigter leistete gegen Festnahme heftigen Widerstand

Zwei Männer, die in der Nacht auf Dienstag, deutlich nach Mitternacht mit Baumaschinen wie Laubbläser und Seitenschneider in Wien-Floridsdorf unterwegs waren, sind Polizisten verdächtig vorgekommen. Wie sich herausstellte, stammten die Gerätschaften aus einem Kleinlaster, den die beiden aufgebrochen und ausgeräumt hatten. Die Beschuldigten flüchteten, wurden aber nach zwei Schreckschüssen und mit Pfefferspray überwältigt.

Als die Männer (34 und 38) das Polizeiauto bemerkten, ließen sie alles Diebesgut fallen und rannten davon, berichtete Polizeisprecher Christopher Verhnjak. Der Ältere wurde schnell gestoppt und ließ sich ohne Widerstand festnehmen. Sein Komplize hingegen flüchtete in den Hof einer Wohnhausanlage und ließ sich erst stellen, nachdem die Beamten die Schreckschüsse abgegeben hatten. "Der Mann leistete bei der Festnahme derartigen Widerstand, dass er nur unter Einsatz des Pfeffersprays überwältigt werden konnte", so der Sprecher.

Ebenfalls in der Nacht auf Dienstag zerschlug ein 17-Jähriger in der Dreihausgasse in Rudolfsheim-Fünfhaus mit einem Stück einer Waschbetonplatte eine Seitenscheibe eines Autos, das er danach durchwühlte. Eine Zeugin rief die Polizei. Dem Jugendlichen seien dann noch zwei weitere Einbruchsversuche nachgewiesen worden, dabei hatten die Pkw-Scheiben aber standgehalten. Der Bursche wurde festgenommen.