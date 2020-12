Autofahrer in Deutschland gab Wasser statt Urinprobe ab

Mann dürfte Drogen genommen haben

Mit Leitungswasser statt einer Urinprobe hat ein 31-jähriger Autofahrer die deutsche Polizei in Niedersachsen zu täuschen versucht. Nach Mitteilung vom Samstag hatten Polizisten den Mann am Vortag in Oyten kontrolliert. Der Fahrer wies dabei, wie es hieß, "drogentypische Ausfallerscheinungen" auf. Als er eine Urinprobe abgeben sollte, füllte er stattdessen Wasser ab. Die Polizisten ließen sich aber nicht täuschen.

Der Fahrer musste dann eine Blutprobe abgeben und wurde wegen einer Ordnungswidrigkeit angezeigt. Den Fahrzeugschlüssel musste er vorläufig abgeben.