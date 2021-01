Ein 54-jähriger Autofahrer ist Sonntagfrüh in Alpbach (Bezirk Kufstein) beim Zusammenstoß mit einem Schneeräumfahrzeug verletzt worden. Er war gegen 8.15 Uhr auf der Alpbacher Straße taleinwärts unterwegs, als es in einer unübersichtlichen Linkskurve zur Kollision kam, berichtete die Polizei. Der Autofahrer wurde in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert, der 45-jährige Lenker des Schneepflugs blieb unverletzt. Am Auto entstand Totalschaden.