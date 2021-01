Autokonzern Stellantis debütiert an der Wall Street

Gruppe will alle Marken erhalten - Alle Standorte in Italien bleiben offen

Nach dem starken Börsenstart des neuen Autokonzerns Stellantis an den Handelsplätzen Paris und Mailand hat der Konzern am Dienstag an der Wall Street debütiert. Bei einer Pressekonferenz versicherte der CEO des Konzerns, Carlos Tavares, dass Stellantis alle Marken, wie Peugeot und Citroen, Opel, Fiat, Chrysler, Jeep und Maserati, erhalten wird.

Am Samstag war die Fusion der französischen Opel-Mutter PSA und dem US-italienischen Konzern Fiat Chrysler (FCA) zum viertgrößten Autobauer der Welt wirksam geworden. CEO Tavares versicherte, dass alle Produktionswerke in Italien erhalten bleiben. Die Fusion von FCA und PSA werde Synergien auch bei Modellen ermöglichen, die bisher weniger rentabel waren.

Stellantis sei mehr als die Summe von zwei Unternehmen. "Wir werden dank des Zusammenschlusses einen Wert von 25 Mrd. Euro generieren. Ziel ist, innovative Lösungen in mehreren Bereichen und auf mehreren Märkten zu garantieren", sagte Tavares. In den nächsten vier Jahren rechnet der Konzern mit Synergien in der Größenordnung von fünf Milliarden Euro.

Stellantis wolle unter anderem im Bereich E-Fahrzeuge investieren. So sollen bis Ende 2021 30 E-Modelle angeboten werden, sagte der CEO. Der neue Konzern beschäftigt mehr als 400.000 Mitarbeiter und umfasst Marken wie Peugeot und Citroen, Opel, Fiat, Chrysler, Jeep und Maserati.