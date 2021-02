Autolenker bei Unfall in Wien von Metallgeländer eingeklemmt

Pkw krachte nach Zusammenstoß in Straßenbahnhaltestelle - BILD

Ein Pkw ist nach einem Zusammenstoß mit einem Kleintransporter in Wien-Wieden in eine Straßenbahnhaltestelle gekracht. Das Geländer der Verkehrsinsel bohrte sich durch die Fahrertür in den Fußbereich des Autos. Der eingeklemmte Lenker - er kam nach dem Unglück in der Nacht auf heute, Dienstag, verletzt in ein Spital - musste von der Feuerwehr mit hydraulischem Gerät geborgen werden. Die beiden Insassen des anderen Fahrzeugs blieben unverletzt.

Bei dem Unfall auf der Wiedner Hauptstraße prallte kurz vor Mitternacht der Kleintransporter aus noch ungeklärter Ursache in die rechte Pkw-Seite, berichtete Oberbrandrat Christian Feiler. Das Auto riss einen Ampelmasten um und schleuderte dann gegen das Geländer der Haltestelle, wobei sich die Metallrohre ins Fahrzeug bohrten.

Notfallsanitäter der Berufsrettung Wien betreuten den Verletzten, während Feuerwehrleute das Unfallfahrzeug sicherten und die zerstörte Fahrertür abmontierten. Mit einem sogenannten hydraulischen Spreizer wurde der Mann aus dem Wrack befreit. Die beiden beteiligten Fahrzeuge wurden weggeschafft, der verbogene Ampelmast wieder einigermaßen senkrecht gestellt und das zerstörte Geländer demontiert. Während des Einsatzes, der bis gegen 1.00 Uhr dauerte, war die Wiedner Hauptstraße im Unfallbereich gesperrt. Die Feuerwehr war mit 18 Kräften und vier Fahrzeugen ausgerückt.