Autolenkerin prallte in Vorarlberg gegen mehrere Mauern

47-Jährige war laut Polizei fahruntauglich

Eine 47-jährige Autolenkerin, die ohne gültigen Führerschein unterwegs war, ist am Dienstag in Feldkirch mit ihrem Pkw gegen mehrere Grundstücksmauern gefahren. Sie kam von der Fahrbahn ab und prallte ungebremst gegen die erste Mauer, anschließend setzte sie ihre Fahrt fort und touchierte so lange weitere Begrenzungen, bis ihr Auto nicht mehr fahrbereit war. Laut Polizei war die 47-Jährige fahruntauglich.

Die Frau verweigerte eine ärztliche Behandlung durch den Rettungsdienst. Am Wagen entstand Totalschaden.