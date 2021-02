Autolenkerin überstand Zusammenstoß mit Zug in Kärnten unverletzt

Eine Autolenkerin hat am Dienstagvormittag einen Zusammenstoß mit einem Zug in Maria Rain (Bezirk Klagenfurt-Land) unverletzt überstanden. Die Polizei bestätigte auf APA-Anfrage entsprechende Medienberichte. Demnach wollte die Frau einen Bahnübergang überqueren und dürfte den herannahenden Zug übersehen haben. An ihrem Auto entstand Totalschaden. Berichte über Verletzte im Zug lagen vorerst nicht vor.