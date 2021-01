35-Jähriger wollte Auto "testen"

Ein 35 Jahre alter Pkw-Lenker aus Graz ist am Donnerstagnachmittag auf der Südautobahn (A2) südlich von Graz von der Polizei wegen erheblicher Geschwindigkeitsüberschreitung gestoppt worden. Der Mann war in einer Tempo-100-Zone mit mehr als 200 km/h in Richtung unterwegs und hat eine zivile Polizeistreife überholt. Er gab an, er habe sein Fahrzeug "testen" wollen und hätte es unter Kontrolle gehabt. Der Grazer wurde angezeigt.