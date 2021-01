Autorin Monique Roffey gewinnt britischen Costa Book Award

In Trinidad geborene Schriftstellerin ausgezeichnet

Die in Trinidad geborene britische Autorin Monique Roffey hat mit ihrem Roman "The Mermaid Of Black Conch: A Love Story" bei den diesjährigen Costa Book Awards gewonnen. Das gab die Jury des britischen Literaturpreises am Dienstagabend in einer Online-Zeremonie bekannt. Die Erzählung der 55-Jährigen, die in den 70er Jahren auf einer karibischen Insel spielt, handelt von der Liebesgeschichte zwischen einer Meerjungfrau und einem Fischer.

Der Literaturpreis wird seit 1971 verliehen. Das Preisgeld für das Buch des Jahres beträgt 30.000 britische Pfund (fast 34.000 Euro).