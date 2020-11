Autoverkäufe in China wuchsen im Oktober weiter

Im Oktober stiegen die Fahrzeugverkäufe im Vergleich zum Vorjahresmonat um 12,5 Prozent - Siebenter monatlicher Zuwachs in Folge

Die Erholung der Autobranche in China setzt sich fort. Im Oktober stiegen die Fahrzeugverkäufe im Vergleich zum Vorjahresmonat um 12,5 Prozent. Dies ist der siebente monatliche Zuwachs in Folge. Wie die Daten des chinesischen Automobilherstellerverbandes CAAM (China Association of Automobile Manufacturers) zeigten, wurden im vergangenen Monat 2,57 Millionen Fahrzeuge abgesetzt.

Die Verkäufe von Pkw stiegen um neun Prozent, wobei einige Autohersteller, darunter Toyota, zweistellige Zuwachsraten verzeichneten. Bei den Nutzfahrzeugen, die etwa ein Viertel des Gesamtmarktes ausmachen, betrug das Plus 30 Prozent. Der Absatz von E-Autos wuchs um 105 Prozent auf 160.000.