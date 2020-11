Axa Lebensversicherungen werfen 2021 weniger ab

Überschussbeteiligung wird von 2,9 auf 2,6 Prozent herabgesetzt

Die Kunden der Axa Lebensversicherung in Deutschland bekommen 2021 erstmals seit vier Jahren eine geringere Überschussbeteiligung. Die laufende Verzinsung werde im kommenden Jahr von 2,9 auf 2,6 Prozent gesenkt, teilte die Axa Lebensversicherung AG am Dienstag mit. Die Gesamtverzinsung einschließlich des Schlussgewinns und der Beteiligung an den Bewertungsreserven falle ebenfalls um 0,3 Prozentpunkte auf 3,4 Prozent.

Vier Jahre lang hatte die Deutschland-Tochter des französischen Versicherers Axa die Verzinsung trotz der gesunkenen Leitzinsen im Euroraum stabil gehalten.

Die Überschussbeteiligung für 2021 liege über dem bisherigen Marktniveau, erklärte Axa-Vorstand Thilo Schumacher. "Möglich ist uns dies nicht zuletzt durch unsere ausgezeichnete Finanzstärke und unser aktives Risiko- und Anlagemanagement."

Die Axa ist der erste der großen Lebensversicherer, der seine Überschussbeteiligung für 2021 ausgewiesen hat. Angaben der Allianz werden für kommende Woche erwartet. Sie hatte die Überschussbeteiligung für 2020 bereits um 0,3 Prozentpunkte auf 2,5 Prozent gesenkt.