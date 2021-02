Bach-Gesamtausgabe von Gustav Mahler kommt nach Leipzig

59 Bände mit zahlreichen handschriftlichen Annotationen Mahlers versehen

Das Bach-Archiv Leipzig hat die Gesamtausgabe der Werke von Johann Sebastian Bach, die sich einst im Besitz des österreichischen Dirigenten und Komponisten Gustav Mahler (1860-1911) befand, erworben. Die 59 Bände seien mit zahlreichen handschriftlichen Annotationen Mahlers versehen, wie das Bach-Archiv am Montag mitteilte.

Mit dem Ankauf kehre die Ausgabe zurück an Bachs Hauptwirkungsort und könne dort einem breiten Publikum präsentiert werden, sagte Prof. Markus Hilgert, Generalsekretär der Kulturstiftung der Länder. Diese hatte den Ankauf mit 15.000 Euro gefördert. Der in Böhmen geborene Gustav Mahler zählt zu den bedeutendsten Komponisten und Dirigenten seiner Zeit. Als Kapellmeister war er von Juli 1886 bis Mai 1888 in Leipzig tätig. Zahlreiche Dokumente und Zeitzeugenberichte belegen seine Verehrung für Bachs Werke.

(S E R V I C E - www.bacharchivleipzig.de)